Qatar 2022: inglese Rashford dedica i gol contro il Galles all’amico scomparso

Novembre 29, 2022

Al Rayyan, 29 nov. (Adnkronos) – L’attaccante inglese Marcus Rashford ha dedicato la sua doppietta nella vittoria dell’Inghilterra sul Galles ai Mondiali di Qatar 2022 ad un amico recentemente scomparso. Rashford ha segnato due reti nel 3-0 contro i rivali britannici ad Al Rayyan, qualificando l’Inghilterra agli ottavi di finale. Il 25enne attaccante del Manchester United ha indicato il cielo dopo aver trovato la rete e ha poi rivelato che stava rendendo omaggio al suo defunto amico. “Purtroppo ho perso uno dei miei amici un paio di giorni fa. Ha avuto una lunga battaglia contro il cancro, quindi sono contento di essere riuscito a segnare per lui. È sempre stato un mio grande sostenitore. Era semplicemente una persona fantastica e sono contento che sia entrato nella mia vita, davvero”.

L’Inghilterra è qualificata per gli ottavi di finale dove affronterà il Senegal, e Rashford crede che la squadra di Gareth Southgate sia abbastanza forte da affrontare una sfida seria nella fase a eliminazione diretta. “Sento che l’ambizione nella squadra è davvero buona”, ha aggiunto. “Abbiamo un buon mix di qualità. Abbiamo una squadra davvero buona che è sicuramente in grado di lottare per vincere il torneo. Spero che possiamo costruire su questo tipo di prestazioni, continuare a migliorare e continuare a segnare gol e mostrare le nostre qualità”.