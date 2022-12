Dicembre 19, 2022

Roma, 19 dic. – (Adnkronos) – “Non so neanche come cominciare… Che orgoglio enorme che sentiamo per voi! Grazie per averci insegnato a non mollare mai, a lottare fino alla fine. Alla fine siamo campioni del Mondo! Noi sappiamo che hai sofferto per tanti anni e quanto volevi arrivare a questo!”. Così su Instagram Antonela Roccuzzo, la moglie di Lionel Messi, all’indomani del trionfo mondiale dell’Argentina ai mondiali di Qatar 2022.