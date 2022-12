Qatar 2022: le formazioni di Olanda-Argentina, Di Maria e Lautaro in panchina

Dicembre 9, 2022

Lusail, 9 dic. – (Adnkronos) – Nel secondo quarto di finale ai Mondiali in Qatar va in scena una classicissima del calcio mondiale: Olanda-Argentina. Van Gaal si affida ai titolarissimi con Bergwijn a fare coppia con Depay e Gakpo alle loro spalle. Nell’Argentina Alvarez preferito ancora a Lautaro nel tandem con Messi. Di Maria in panchina. Calcio d’inizio alle 20 al Lusail Stadium. Questi gli 11 iniziali:

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, F. De Jong, De Roon, Blind; Gakpo; Bergwijn, Depay. Ct. Van Gaal

ARGENTINA (3-5-2): E. Martinez; Romero, Otamendi, Lisandro; Molina, Fernandez, De Paul, Mac Allister, Acuna; Messi, Alvarez. Ct. Scaloni.