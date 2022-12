Qatar 2022: le formazioni ufficiali di Brasile-Corea del Sud, Neymar e Danilo in campo dal 1′

Dicembre 5, 2022

Doha, 5 dic. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Brasile-Corea de Sud, in campo alle 20 allo Stadium 974 di Doha, nel sesto ottavo di finale del mondiale di Qatar 2022. I verdeoro recuperano l’uomo più importante per questo ottavo di finale contro la Corea del Sud: Neymar è in campo così come lo juventino Danilo. Paquetà preferito a Fred, Richarlison terminale offensivo. Paulo Bento recupera Kim Min-jae, in attacco c’è Son. Questi gli 11 iniziali:

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Militao, Thiago Silva, Marquinhos; Casemiro, Paquetà; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison. Ct. Tite.

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-Su; Hwang In-beom, Jung Woo-young; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung, Son Heung-min; Cho Gue-sung. Ct. Paulo Bento.