Qatar 2022: le formazioni ufficiali di Francia-Polonia

Dicembre 4, 2022

Doha, 4 dic. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni di Francia e Polonia in campo alle 16 allo Stadio Al Thumama di Doha per il terzo ottavo di finale dei mondiali di Qatar 2022. Didier Deschamps ritrova tutti i titolari: rispetto all’undici di partenza contro la Tunisia resistono soltanto Varane, preferito a Konaté come partner di Upamecano, e Tchouameni in mediana. Czesław Michniewicz rispetto al 2-0 subito dall’Argentina cambia due giocatori: Szymanski preferito a Blelik in una mediana che si infoltisce con Kaminski a fare da esterno sinistro. Zielinski a supporto di Lewandowski in attacco. Questi gli 11 iniziali.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T.Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud. ct: Deschamps.

POLONIA (4-5-1): Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Frankowski, Krychowiak, Szymański, Zielinski, Kaminski; Lewandowski. ct: Michniewcicz.