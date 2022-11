Qatar 2022: le formazioni ufficiali di Portogallo-Uruguay

Novembre 28, 2022

Lusail, 28 nov. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Portogallo e Uruguay, in campo alle 20 al Lusail Stadium nell’ultimo match di giornata ai mondiali di Qatar 2022. Fernando Santos conferma l’assetto visto nella vittoria contro il Ghana, con qualche cambio in difesa: Pepe al posto dell’infortunato Danilo Pereira al centro, Nuno Mendes preferito per scelta tecnica a Guerreiro sulla sinistra. Intoccabile la coppia del City Cancelo-Dias. In avanti, attorno a Ronaldo, confermato il trio di trequartisti Bernardo Silva-Bruno Fernandes-Joao Felix. Leao dovrà ancora farsi trovare pronto dalla panchina. Alonso si blinda con una difesa a tre composta da Gimenez, Godin e Coates e in attacco lancia la coppia Nunez-Cavani, con Suarez in panchina.

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes; William Carvalho, Ruben Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. Ct: Fernando Santos.

URUGUAY (3-5-2): Rochet; Gimenez, Godin, Coates; Varela, Valverde, Vecino, Bentancur, Olivera; Cavani, Nuñez. Ct: Diego Alonso