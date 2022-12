Dicembre 4, 2022

Doha, 4 dic. – (Adnkronos) – A prescindere dal risultato finale, Francia-Polonia sarà una gara che Hugo Lloris ricorderà per sempre. Oggi il portiere dei Bleus sale a 142 presenze con la maglia della nazionale, eguagliando Lillian Thuram come primatista assoluto nella storia della nazionale transalpina. Inoltre, Lloris gioca la gara numero 17 ai mondiali, raggiungendo in questo caso lo stesso Thuram e Fabien Barthez.