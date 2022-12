Dicembre 3, 2022

Roma, 3 dic. – (Adnkronos) – Il primo ministro olandese Mark Rutte esultato per la vittoria degli arancioni di Van Gaal sugli Stati Uniti negli ottavi di finale del mondiale di Qatar 2022 e scherza via social con il presidente statunitense Joe Biden: “Mi dispiace Joe, il football ha vinto”. Il politico olandese fa riferimento a un recente video nel quale Biden parla di “soccer” per caricare i giocatori a stelle e strisce in vista dell’ottavo di finale odierno.