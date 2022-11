Qatar 2022: l’Olanda soffre ma nel finale supera 2-0 il Senegal, decidono Gakpo e Klaassen

Novembre 21, 2022

Doha, 21 nov. – (Adnkronos) – Tre punti all’esordio dei Mondiali di Qatar 2022 per l’Olanda di Van Gaal che soffre ma batte 2-0 il Senegal nel finale e aggancia l’Ecuador in vetta nel gruppo A. Partita bloccata allo stadio Al-Thumama: in avvio pericolosi Gakpo e Sarr, ci prova anche Blind, poi grande chance per De Jong che spreca davanti a Mendy. Nella ripresa Van Dijk e Dia sfiorano il gol, lo trova Gakpo all’84’ su assist di De Jong e grazie ad un’uscita sbagliata di Mendy. Il portiere del Chelsea si ripete in negativo a tempo scaduto sul raddoppio di Klaassen.

Subito botta e risposta nei primi minuti con il salernitano Dia che dopo due minuti calcia da buona posizione trovando la respinta della difesa e dall’altra parte Gakpo che al 5’ mette in mezzo un pallone per Bergwijn, che per un soffio non riesce a segnare a porta sguarnita. Poco dopo il 20′ clamorosa occasione sprecata dagli orange con De Jong che viene servito in area davanti a Mendy, ma invece di calciare di prima intenzione si addormenta per sistemarsi la palla permettendo alla difesa di recuperare. La risposta dei campioni d’Africa arriva poco prima della mezz’ora con Sarr che calcia dal limite trovando la decisiva deviazione di Van Dijk.

Nella ripresa i ritmi sono inizialmente più bassi con l’Olanda che si fa preferire anche se crea occasioni solo su palla inattiva come il colpo di testa di Van Dijk che va appena alto sulla traversa. Al 65’ pericoloso il Senegal che ruba palla in mezzo al campo a un De Jong poco attento e lancia in profondità Dia che impegna Noppert alla respinta bassa. L’Olanda passa in vantaggio all’84’ con Gakpo che incorna di testa un cross di De Jong, fin a quel momento poco incisivo, approfittando dell’uscita a vuoto di Mendy. La risposta del Senegal è immediata con Dieng che impegna ancora Noppert alla respinta in corner. Nel finale arriva anche il raddoppio olandese su un contropiede perfetto con Depay che va al tiro, Mendy che respinge male e Klaassen che mette dentro da due passi. Sipario.