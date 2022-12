Dicembre 3, 2022

Al Rayyan, 3 dic. – (Adnkronos) – Le condizioni di Pelé tengono in apprensione tutto il mondo del calcio. L’ex attaccante brasiliano, per cui l’ospedale ha sospeso le cure chemioterapiche sostituendole con quelle palliative, è stato omaggiato dalla Fifa per le strade di Doha, con una coreografia ad hoc creata da diverse decine di droni, che sono andati a comporre la maglia numero 10 di ‘O Rei’, tre volte vincitore della coppa del mondo.