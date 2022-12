Qatar 2022: Malagò, ‘finale Qatar la più bella di sempre’

Dicembre 20, 2022

Roma, 20 dic. – (Adnkronos) – “All’inizio le partite non le vedevo un po’ per rabbia e un po’ perché non avevo tempo. Certo la finale è stata uno spot per il calcio e per il mondiale. C’erano tutti gli ingredienti per fare il più alto spettacolo”. Queste le parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni, commentando la finale dei Mondiali di calcio in Qatar tra Argentina e Francia. “Partita più bella della storia del calcio? No, questo no. Per essere bella bisogna giocarla in due e fino al 79′ non mi sembrava fosse così. Diciamo che è stata la finale di un campionato del mondo più bella di sempre”, ha concluso.