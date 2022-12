Qatar 2022: Mbappé, ‘non supererò mai la delusione, mi sono congratulato con Messi’

Dicembre 29, 2022

Parigi, 29 dic. – (Adnkronos) – “Credo che non supererò mai la delusione per la sconfitta nella finale”. Così Kylian Mbappé torna sulla delusione per la sconfitta ai rigori nella finale mondiale. L’attaccante francese parla in zona mista dopo la vittoria del suo Psg sullo Strasburgo: “Non c’è motivo per cui il club debba pagare il prezzo del fallimento della nazionale -aggiunge il campione del mondo 2018-, sono due situazioni molto diverse”. Concentrato solo sul Paris, dunque: “Ho cercato di tornare con la migliore energia possibile. Non ho giocando la mia miglior partita ma ci abbiamo sempre creduto, sapevo che avremmo potuto ribaltare la situazione ed è quello che è successo. Sono molto felice”.

L’attaccante Bleus sceglie di non replicare a chi gli chiede una reazione alle provocazioni del portiere dell’Argentina, Emiliano Martinez, durante i festeggiamenti per il trionfo in Qatar: “Non è un mio problema -sottolinea Mbappé . Non spreco energie per queste cose e per commentare fatti così volgari”. Nel dopo partita il 24enne parigino parla anche di Lionel Messi, suo compagno di club e avversario nella finale dei Mondiali: “Ho parlato con lui dopo la finale, mi sono congratulato perché aveva raggiunto ciò che cercava da una vita. Ora aspetto che Leo torni per vincere partite e segnare gol. Ciò che è davvero importante per me è dare il meglio”.