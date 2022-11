Qatar 2022: Messi, ‘non ce lo aspettavamo, è un colpo duro per tutti ma non ci arrenderemo’

Novembre 22, 2022

Doha, 22 nov. – (Adnkronos) – “Questo gruppo si distingue per l’unione e la forza morale e questo è il momento di dimostrare che siamo davvero forti. È tanto che non ci trovavamo in una situazione simile”. Queste le parole del capitano dell’Argentina Lionel Messi dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Arabia Saudita al mondiale di Qatar 2022. “E’ un colpo duro per tutti, per i tifosi e per noi, non ce lo aspettavamo. Dico solo di avere fiducia in questo gruppo che non si arrenderà. Abbiamo attraversato già questi momenti e li abbiamo superati”, aggiunge il 35enne di Rosario alla stampa argentina.