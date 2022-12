Qatar 2022: Messi punta al tris, in quota caccia al titolo di capocannoniere, assistman e Mvp

Dicembre 14, 2022

Roma, 14 dic. – (Adnkronos) – Una prestazione di squadra eccellente, con un Lionel Messi regale, permette all’Argentina di sconfiggere 3-0 la Croazia e qualificarsi per la finale mondiale che in casa Albiceleste mancava da otto anni. Proprio il capitano argentino ha trascinato ancora una volta la squadra, andando a segno per la quinta partita su sei giocate, per il gol numero 11 in cinque edizioni iridate, rete che vale il primo posto momentaneo nella Scarpa d’Oro del mondiale al pari di Kylian Mbappé.

Per i bookmaker è ancora il francese il favorito alla vittoria finale, tra l’1,75 di Snai e l’1,77 di Planetwin365, con Messi però sempre più vicino a 2,40 (dal 12 della scorsa settimana). Più facili invece i giochi per il titolo di miglior giocatore del torneo.

Il “Diez” argentino – già capace di vincere il premio di best player in quattro partite su sei – è avanti a 1,35 mentre vale 3,50 il successo del suo rivale e compagno di club al PSG, Kylian Mbappé. Messi è in lotta anche per il titolo di assistman, con un altro francese, Antoine Griezmann. Per i bookie, come riporta Agipronews, prevale l’attaccante dei Bleus, a 2,20, sul 2,90 del fuoriclasse sudamericano.