Qatar 2022: Messi torna a Rosario, tifosi in delirio e altro bagno di folla

Dicembre 21, 2022

Rosario, 21 dic. – (Adnkronos) – Dopo il bagno di folla a Buenos Aires, il capitano dell’Argentina Lionel Messi è tornato nella sua città natale, Rosario. Con lui il ‘Fideo’ Di Maria, altro rosarino doc. Atterrati in elicottero, sono stati accolti da Kily Gonzalez, ex nazionale che in Italia ha giocato con la maglia dell’Inter. Dopo essersi separati, Messi e Di Maria si sono diretti ognuno verso la propria casa di famiglia. Impressionante la folla che si era radunata nei pressi della dimora dei Messi. Inevitabile il cordone di agenti per permettere all’auto che portava il campione del mondo di attraversare il vialetto. Tutti a caccia di una foto o di un cenno da parte di Messi, con il fuoriclasse del Psg che pazientemente ha concesso selfie e strette di mano. Ad accompagnarlo, guidando l’auto a passo d’uomo, la moglie, Antonela, apparsa divertita dalla situazione.