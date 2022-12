Dicembre 4, 2022

Doha, 4 dic. – (Adnkronos) – La Francia è in vantaggio per 1-0 sulla Polonia al termine del primo tempo del match valido per gli ottavi di finale del mondiale di Qatar 2022, in corso di svolgimento all’Al Thumama Stadium di Doha. A decidere sin qui la partita il gol di Giroud al 44′.