Qatar 2022: padre Neymar, ‘tornerà al suo meglio in tempo per la finale’

Dicembre 1, 2022

Doha, 1 dic. (Adnkronos) – La star brasiliana Neymar “tornerà al suo meglio” in tempo per la finale della Coppa del Mondo, secondo suo padre. La Selecao si è già qualificata agli ottavi di finale e manca solo un punto per vincere il proprio girone dopo aver battuto Svizzera e Serbia nelle prime due partite in Qatar. Tuttavia, Neymar ha subito un infortunio alla caviglia durante la vittoria della prima giornata contro la Serbia, che lo ha escluso fino agli ottavi. Il Brasile rimane tra i favoriti per la vittoria del torneo nonostante l’assenza di Neymar, Ma l’attaccante apparentemente tornerà in tempo utile per la finale della Coppa del Mondo, supponendo che il Brasile arrivi così lontano, almeno ne è convinto suo padre.

Parlando a talkSport attraverso un interprete, Neymar Sr ha dichiarato: “La cosa più importante è che possa tornare in campo ed essere al meglio. Quando si è infortunato prima ed è tornato di nuovo, era al suo meglio. Farà del suo meglio. Tutti sanno che Neymar è molto importante, ha una grande influenza sul campo e su tutti i suoi compagni. Quando Neymar è in campo è totalmente diverso perché è il numero uno. Conosciamo l’importanza di Neymar per il gruppo. Credo che Neymar sarà di nuovo in campo nella partita finale e farà del suo meglio per vincere la Coppa del Mondo insieme ai suoi colleghi della squadra brasiliana. Farà del suo meglio per aiutarli e vincere insieme la competizione”. La Selecao punta a vincere il torneo per la prima volta dal 2002.