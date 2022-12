Qatar 2022: per il titolo di Mvp sfida in quota Messi-Mbappè, Modric è l’outsider

Dicembre 12, 2022

Roma, 12 dic. – (Adnkronos) – Meno di una settimana e verrà assegnata la Coppa del Mondo 2022. Con due potenziali new entry ancora in lizza, come Marocco e Croazia, a caccia della prima storica vittoria, i favori del pronostico della vigilia vanno però ai campioni in carica della Francia e all’Argentina, a caccia di un successo che manca ormai da 36 anni. Le due favorite sono trascinate dalle prodezze dei propri leader tecnici, Kylian Mbappé e Lionel Messi, con i due campioni avanti a tutti, su Stanleybet.it, per il titolo di Mvp della manifestazione. Si gioca infatti a 2,10 il successo del francese, in leggero vantaggio sull’argentino compagno del club al Psg, offerto a 2,25. Alle loro spalle, come terzo incomodo, si piazza invece Luka Modric, miglior giocatore del mondiale del 2018 in Russia. Il bis del capitano croato vale 20 volte la posta.