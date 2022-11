Novembre 10, 2022

Torino, 10 nov. – (Adnkronos) – “Dio aveva un altro piano per me. Sosterrò la mia squadra, la mia nazione, il mio paese da lontano, ma il mio cuore è con loro! In bocca al lupo a tutti i giocatori selezionati”. Così su Twitter il centrocampista della Juventus Paul Pogba che ha dovuto rinunciare a difendere in Qatar il titolo mondiale conquistato 4 anni fa con la Francia a causa di un infortunio.