Qatar 2022: polacco Marciniak arbitra la finale Argentina-Francia**

Dicembre 16, 2022

Doha, 16 dic. (Adnkronos) – L’arbitro polacco Szymon Marciniak è stato nominato l’arbitro della finale della Coppa del Mondo Fifa di Qatar 2022 che andrà in scena domenica tra Argentina e Francia al Lusail Stadium. Marciniak, 41 anni, è arbitro Fifa dal 2011. La partita di domenica sarà la sua terza in Qatar 2022, dopo aver arbitrato la vittoria per 2-1 della Francia sulla Danimarca nella fase a gironi e la sfida degli ottavi di finale tra Argentina e Australia. “Essere l’arbitro in una finale di Coppa del Mondo è incredibile, ad essere onesti. Sono molto orgoglioso di me stesso e della mia squadra perché, ovviamente, non è solo Szymon Marciniak, è una grande squadra. Lavoriamo da sempre e siamo come una famiglia: vinciamo insieme, a volte perdiamo insieme”, ha detto Marciniak, riferendosi ai suoi assistenti arbitrali di domenica, Paweł Sokolnick e Tomasz Listkiewicz. L’appuntamento finale segna un’incredibile svolta per Marciniak, che recentemente ha avuto alcuni problemi di salute che per fortuna sono ormai un ricordo del passato.