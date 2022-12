Qatar 2022: Psg, Mbappé torna ad allenarsi a tre giorni dalla finale mondiale

Dicembre 21, 2022

Parigi, 21 dic. – (Adnkronos) – A tre giorni dalla finale del Mondiale persa dalla Francia, Kylian Mbappé ha sorpreso tutti ed è tornato ad allenarsi con il Paris Saint Germain. Il club ha pubblicato sul proprio account Twitter le immagini che mostrano il capocannoniere del Mondiale scendere da minivan ed entrare nei locali del centro di preparazione di Saint-Germain-en-Laye. Il tweet è accompagnato dalle parole “Kylian Mbappé torna ad allenarsi questo mercoledì”.

La notizia sta nel fatto che i giocatori del Psg reduci dalla Coppa del Mondo hanno avuto almeno dieci giorni di riposo, prima di unirsi ai compagni di squadra. Apparso molto provato dalla sconfitta dei Blues contro l’Argentina, evidentemente aveva fretta di riprendere contatto con il campo. Il resto del programma di Mbappé non è stato specificato dal Psg, che affronterà lo Strasburgo il 28 dicembre per la ripresa della Ligue 1 al Parco dei Principi, poi sarà in trasferta a Lens il 1° gennaio 2023.