Qatar 2022: Rice carica l’Inghilterra, ‘non siamo qui per fermarci agli ottavi, sta a noi dimostrarlo’

Dicembre 1, 2022

Doha, 1 dic. – (Adnkronos) – “Non siamo qui solo per fermarci agli ottavi, vogliamo arrivare fino in fondo”. Così il centrocampista della nazionale inglese Declan Rice a pochi giorni dalla sfida con il Senegal, valida per gli ottavi di finale del mondiale di Qatar 2022. “Sta a noi dimostrarlo in campo -aggiunge il giocatore del West Ham in conferenza stampa-. Se guardiamo al nostro reparto offensivo abbiamo talenti di livello mondiale, giocatori che hanno vinto i trofei più grandi. Le altre nazionali guarderanno la nostra qualità e penso che ci temeranno”.