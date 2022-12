Dicembre 6, 2022

Doha, 6 dic. (Adnkronos) – Calci di rigore maledetti per la Spagna. Le Furie Rosse escono ai calci di rigore in un Mondiale per la quarta volta, più di qualsiasi altra nazionale. Gli iberici vinsero solo nel 2002 con l’Irlanda ma hanno perso con il Belgio nel 1986, con la Corea del Sud nel 2002, con la Russia nel 2018 e oggi con il Marocco. Anche agli Europei non è andata benissimo, vittoria con la Svizzera nei quarti di Euro 2020, ma sconfitta con l’Italia in semifinale sempre a Euro 2020.