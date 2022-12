Qatar 2022: rimonta Francia, in quota è duello con il Brasile per la Coppa del Mondo

Dicembre 5, 2022

Roma, 5 dic. – (Adnkronos) – Nove gol fatti, una sola sconfitta – nella partita ininfluente con la Tunisia – e il primo posto nel girone fanno della Francia una delle più serie candidate alla conquista del titolo Mondiale in Qatar. I campioni del mondo in carica, infatti, hanno scalate le gerarchie iniziali superando l’Argentina di Leo Messi, terza nelle quote di 888sport.it a 6,40, tanto che una conferma della squadra di Deschamps vale ora 5,60 volte la posta. Davanti a transalpini c’è solo il Brasile, favorito numero 1 a quota 3,45, capace di impressionare anche senza Neymar mentre in quarta posizione c’è l’Inghilterra di Southgate, vice campione d’Europa e vista campione del mondo a 7,50, davanti a Spagna (8,50), Olanda e Portogallo, entrambe a 15 volte la posta.