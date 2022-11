Qatar 2022: Ronaldo ‘Il Fenomeno’ positivo al covid, non ci sarà per Brasile-Serbia

Novembre 24, 2022

Doha, 24 nov. (Adnkronos) – Ronaldo ‘Il Fenomeno’ salterà l’esordio del suo Brasile dopo essere risultato positivo al test per il Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso ex attaccante su Twitter. “Mi sono svegliato questa mattina con ‘sintomi influenzali. Ho deciso di fare un test Covid-19 e ho avuto un risultato positivo”, ha detto. Ronaldo si era recato in Qatar per assistere alla partita del Brasile contro la Serbia. Ha sottolineato che stava andando bene e ha detto che si isolerà nella sua camera d’albergo per cinque giorni.