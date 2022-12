Qatar 2022: sconfitta Brasile, la stampa verdeoro ‘gioco drammatico, sogno infranto’**

Dicembre 9, 2022

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – Il Brasile perde ai rigori contro la Croazia ed è fuori dalla Coppa. La delusione per la clamorosa eliminazione della ‘Selecao’ è tutta nei titoli in prima pagina dei principali siti brasiliani, che salutano con grande rammarico e parecchie critiche il sogno dei Mondiali in Qatar. “Il sogno del sesto posto del Brasile in Qatar è finito -scrive Folha de S. Paulo- La squadra di Tite è stata eliminata, ancora una volta, ai quarti di finale, dopo aver perso ai rigori per 4 a 2”.

“Non è successo. Ancora una volta contro una selezione europea a eliminazione diretta, il Brasile ha salutato la Coppa del Mondo -scandisce il sito di ‘O Dia’- Il Brasile perde contro la Croazia ai rigori e dice addio al sogno del sesto in Qatar. Che parla di “duello”: “In un duello per i quarti di finale, la squadra ha pareggiato nei tempi regolamentari, è passata in vantaggio ai supplementari, ma ha finito per rinunciare alla parità sull’1 a 1, e ai calci di rigore ha detto addio alla sconfitta per 4 a 2”. Di “sogno rimandato” parla il ‘Jornal do Brasil’, mentre ancora più incisivo è ‘O Globo’, che apostrofa il gioco della squadra verdeoro senza mezzi termini: “Gioco drammatico”, si legge in homepage.