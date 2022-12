Qatar 2022: storico Marocco ai quarti di finale, Spagna battuta ai rigori 3-0

Dicembre 6, 2022

Doha, 6 dic. (Adnkronos) – Ci sono voluti i calci di rigore per decidere la squadra qualificata ai quarti di finale del Mondiale di Qatar 2022. Uno storico Marocco si è imposto 3-0 ai calci di rigore sulla Spagna di Luis Enrique con il penalty realizzato da Hakimi con uno scavetto dopo i tre errori dal dischetto degli iberici. La formazione guidata da Hoalid Regragui affronterà la vincente della sfida tra Portogallo e Svizzera. Una sfida intensa con due legni colpiti nei 120′ minuti dagli spagnoli, l’ultimo in pieno recupero del secondo supplementare, che ha però messo in mostra la tenacia e l’attenzione dei marocchini che comunque in ripartenza sono andati vicini al gol in più di un’occasione.