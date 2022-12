Dicembre 1, 2022

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – La “manata” di Szczesny sul volto di Messi, ieri sera durante Polonia-Argentina, costata un rigore agli europei poi parato da Szczesny, ha portato anche a un curioso aneddoto raccontato dallo stesso portiere polacco. “Ho scommesso 100 euro con Messi che l’arbitro non avrebbe fischiato il rigore. Ho perso la scommessa. Non so se è permesso, forse mi sanzioneranno ma non pago. Lui è già ricco”, ha raccontato Szczesny nel dopo partita.