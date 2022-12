Qatar 2022: Thiago Silva, ‘Brasile non ha paura di nessuno, Neymar indispensabile’

Dicembre 7, 2022

Doha, 7 dic. – (Adnkronos) – “Noi siamo forti, anche nella testa. Contro la Corea non è stata una vittoria facile: abbiamo lavorato tantissimo per preparare la partita e sarebbe una mancanza di rispetto verso i coreani. Prima di pensare all’eventuale semifinale con l’Argentina, c’è la Croazia. Rispettiamo tutti, ma non abbiamo paura di nessuno. Dobbiamo continuare con il nostro calcio coraggioso e allegro”. Lo dice il capitano del Brasile, Thiago Silva, a due giorni dal match contro la Croazia, valido per i quarti di finale del mondiale di Qatar 2022. Il difensore del Chelsea esalta poi Neymar, rientrato dall’infortunio e subito protagonista contro la Corea del Sud: “Lui è indispensabile. Ha passato un’ultima dura settimana, ha giocato l’ottavo di un Mondiale con due soli allenamenti nelle gambe. Ha dimostrato di essere concentrato al 100% sulla Coppa, di volerla fortemente”.