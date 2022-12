Qatar 2022: Van Dijk, ‘dopo il ko ai rigori con l’Argentina non ho dormito per due giorni’

Dicembre 28, 2022

Liverpool, 28 dic. – (Adnkronos) – “Non sono riuscito a dormire per due giorni dopo quella partita. Sei così vicino, anche dopo essere stato sotto 2-0… Sfortunatamente, sbagli un tiro importante e fa molto male, ho avuto un pomeriggio e una notte davvero difficili”. Il difensore dell’Olanda Virgil Van Dijk torna con queste parole sull’eliminazione ai quarti di finale del mondiale di Qatar 2022 contro l’Argentina ai calci di rigore, dove lui ha sbagliato uno dei due penalty mancati dagli ‘orange’. “Mi sono sintonizzato fuori dal calcio per un po’ di tempo e ho colto l’occasione per stare con la famiglia. È la cosa più importante nella vita”, aggiunge il centrale del Liverpool a ‘Viaplay sport’.