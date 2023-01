Qatar 2022: Verratti, ‘ho tifato per la Francia ma sono stato felice per Messi’

Gennaio 14, 2023

Parigi, 14 gen. – (Adnkronos) – “Amo la Francia. Ho molti amici nella selezione francese, mia moglie è francese e i miei figli sono nati in Francia e tutti loro hanno sofferto quando i Bleus era in difficoltà”. Lo dice a ‘France Football’ Marco Verratti, centrocampista del Psg e della Nazionale italiana, in merito alla scorsa Coppa del Mondo di Qatar 2022. “Allo stesso momento ero felice per Messi e per l’Argentina che hanno fatto qualcosa di straordinario -aggiunge il trentenne abruzzese-. Sarebbe stato brutto se Leo avesse concluso la sua carriera senza vincere il trofeo più importante. Io però tifavo per la Francia, mi avrebbe fatto piacere se Mbappé e gli altri miei compagni di squadra avessero portato a casa il Mondiale”.