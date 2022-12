Qatar 2022: Zoff, ‘Livakovic ottimo portiere ma i giapponesi lo hanno aiutato’

Dicembre 5, 2022

Roma, 5 dic. – (Adnkronos) – “Parare 3 rigori è una grande cosa ma ad onor del vero i tre giocatori giapponesi lo hanno aiutato un po’, nessuno di loro ha tirato benissimo. Intendiamoci, non voglio togliere meriti al ragazzo che è stato bravissimo”. Il portiere e capitano dell’Italia campione del mondo nel 1982, Dino Zoff, commenta così all’Adnkronos l’impresa di Dominik Livakovic, il portiere della Croazia decisivo nella qualificazione della sua nazionale ai quarti di finale del mondiale di Qatar 2022 parando tre rigori contro il Giappone. “E’ tutto il mondiale che Livakovic sta fornendo prestazioni di alto livello, è un ottimo portiere e lo ha dimostrato anche in tutta la partita, non solo ai rigori. E’ di sicuro uno dei più bravi in Qatar”.