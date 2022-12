Qatargate: Bonaccini, ‘schiaffo a tutta la politica, questione morale vale per tutti’

Dicembre 16, 2022

Roma, 16 dic (Adnkronos) – “La questione morale deve essere al centro, questo vale per tutta la politica”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, a SkyTg24, a proposito del Qatargate.

“Questa cosa fa molto male, va presa di petto, per questo plaudo al fatto che Letta ha deciso di convocare oggi l’incontro della commissione di garanzia. I fatti stanno accadendo in questi giorni, io come impegno posso prendere quello di tenere la questione morale dentro l’identità del Pd, al centro del dibattito e dell’agenda. In generale, questo è uno schiaffo alla politica, auguriamoci si possa fermare lì”.