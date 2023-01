Gennaio 14, 2023

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “C’è un’istruttoria in corso, parlano gli avvocati, non ho nulla da aggiungere”. Interpellata dall’Adnkronos, Emma Bonino risponde così riguardo le notizie di bonifici a favore di Silvia Panzeri da parte della Ong ‘No peace without justice’, che emergerebbero nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto Qatargate.