Qatargate: Bonino, ‘sistema lascia perplessi, chi paga per danni reputazione a Talamanca e Ong?’

Febbraio 25, 2023

Roma, 25 feb (Adnkronos) – “Questo sistema belga di segreto e poi scopri che stanno su tutti i giornali le veline del procuratore mi lascia perplessa. Non so quanto andrà avanti questa telenovela, ma io non credo che sia ancora finita”. Lo ha detto Emma Bonino nel suo intervento a congresso di +Europa.

“Se pensate che Nicolò Figà Talamanca ha fatto due mesi di carcere a Natale, senza figli, di questo danno reputazionale a lui e a ‘Non c’è pace senza giustizia’ chi paga? Rischiamo di distruggere una ottima Ong e poi niente, tutto fumo e se sono gentili dicono grazie sennò neanche questo”, ha spiegato la Bonino.