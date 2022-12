Qatargate: Calenda, ‘sinistra in trappola e non può uscire, Pd rischia dissoluzione’

Dicembre 16, 2022

Roma, 16 dic (Adnkronos) – “La ragione per cui i casi Soumahoro, Qatar, D’Alema, Marocco sono così devastanti per la sx è che l’unica loro ragione d’essere è diventata da molto tempo il: “noi siamo i buoni”. La destra è stata colpita da scandali peggiori, sulla classe dirigente locale, ma li sopporta meglio”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda.

“Il moralismo porta con se molto rischi soprattutto quando associato al governismo. Ma da questa trappola la sinistra non può uscire perché non ha una proposta alternativa. Non può fare politica perché la sua base è divisa su quasi tutto eccetto moralismo e antifascismo”, prosegue il leader di Azione aggiungendo: “Per queste ragioni quanto sta accadendo può davvero portare alla dissoluzione del PD e della sinistra-sinistra e al suo ricollocamento o nell’originale moralista (5S) o nella proposta politica del #terzopolo”.