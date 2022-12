Qatargate: Ciriani, ‘gigantesco danno immagine per Ue’

Dicembre 16, 2022

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – Il cosiddetto Qatargate rappresenta per “le istituzioni europee un danno di immagine gigantesco, perchè ogni persona pensa a questo punto che l’Unione europea non risponda alla volontà dei cittadini, ma alla volontà di lobby che sono talmente forti da poterne pregiudicare le decisioni, lobby che peraltro appartengono a Paesi stranieri in cui non esiste la democrazia”. Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ospite di ‘Live in’ su Sky Tg 24.

“C’è una parte della sinistra -ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo- che è innanzi tutto una fortissima struttura di potere. Per troppi anni la sinistra ha governato, ha gestito il potere e c’è un intreccio tra potere, gestione degli affari, illegalità e corruzione che è gigantesca e che la sinistra non può far finta di non vedere”.

“Il caso Soumahoro, le cooperative, il caso Panzeri e tutto quello che sta emergendo dimostra che se mai è esistita una superiorità morale della sinistra, e secondo me non è mai esistita, in questo momento la questione morale è innanzi tutto una questione della sinistra, che dovrebbe riflettere molto su quello che ha detto e ha fatto in questi mesi e in questi anni quando accusava noi della destra di essere impresentabili”.