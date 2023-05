Qatargate: commercialista Panzeri interrogata a Milano, non risponde a pm

Maggio 5, 2023

Milano, 5 mag. (Adnkronos) – Monica Rossana Bellini, la commercialista della famiglia Panzeri arrestata nell’inchiesta belga Qatargate e indagata dalla procura di Milano per riciclaggio, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Interrogata mercoledì 3 maggio dall’aggiunto Fabio de Pasquale, titolare del fascicolo, non ha risposto alle domande. La donna, su cui pende l’udienza di estradizione (fissata per martedì 9 maggio), è socia di Equality società di consulenza con uffici a Opera che avrebbe svolto un “ruolo importante nel rientro del contante provenienti dal Qatar”, una società col fine di dare “al flusso di denaro una veste legale”.

L’inchiesta meneghina si concentra proprio sulla società di consulenza che sarebbe stata creata con Silvia Panzeri, figlia dell’ex eurodeputato Pier Antonio, e che ha come ex soci Luciano e Stefano Giorgi, rispettivamente padre e fratello del compagno dell’ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, tra i nomi centrali dell’inchiesta a Bruxelles.

Bellini è indagata con Manfred Forte e Dario Vittorio Scola ritenuti “prestanomi” della società, non più operativa, attraverso cui “potrebbe essere stato realizzato un riciclaggio pari a 300mila euro”, soldi partiti da Inghilterra e Turchia e arrivati nella casse della Equality, la presunta ‘lavatrice’ per riciclare le ipotetiche mazzette incassate dall’ex eurodeputato.