Qatargate: De Micheli, ‘Pd parte lesa pretende chiarezza, questione morale priorità’**

Dicembre 14, 2022

Roma, 14 dic (Adnkronos) – “Quello che sta emergendo dalle inchieste in corso è di una gravità assoluta, uno scandalo nel quale il Partito democratico è parte lesa e come tale agirà, pretendendo trasparenza assoluta e inflessibilità nelle decisioni. In ballo ci sono i nostri valori, quelli delle democrazie europee e la credibilità delle istituzioni”. Lo dice Paola De Micheli, a proposito del Qatargate, all’Adnkronos.

“La questione morale è la priorità, il Partito democratico è in prima linea nel pretendere che venga fatta chiarezza a tutti i livelli, con il rigore e la fermezza richieste dalla situazione”, aggiunge la candidata alla segreteria del Pd.