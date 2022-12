Qatargate: La Russa, ‘norme per limitare influenze ci sono, lavorare su qualità politica’

Dicembre 21, 2022

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Credo fino ad un certo punto che ci possano essere misure regolamentari che possano limitare l’influenza. Pensate che mancassero le leggi per impedire quello che è successo a Bruxelles? Non mancavano le leggi e i regolamenti, mancava la morale, bisogna lavorare più in profondità, innanzi tutto sulla qualità della politica. Credo che il modo migliore sia la passione, è la pre-condizione perchè non ci siano influenze nè straniere nè italiane”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, incontrando la stampa parlamentare per gli auguri natalizi.

“Il confine tra lobby e corruzione, a volte, in mancanza di leggi, quello sì, diventa troppo labile. Se norme debbo immaginare e sollecitare -ha aggiunto- sono norme che regolamentino la lecita attività di lobbismo, quello sì è necessario Se c’è bisogno di una norma regolamentare perchè un politico sia onesto vuol dire che abbiamo già preso una cattiva china”.