Qatargate: Meloni, ‘italian job? Italia non è grande corruttore Europa’

Dicembre 29, 2022

Roma, 29 dic (Adnkronos) – “Quello che mi innervosisce è che alcuni colleghi internazionali definiscano i fatti come ‘italian job’, come se fosse una macchia sulla nostra nazione. Ma la vicenda non riguarda solo italiani ma anche belgi, greci. Non è un tema solo italiano, se mai di un partito, un ‘socialist job'”. Lo ha detto Giorgia Meloni sul Qatargate.

“E’ un tema che riguarda una famiglia politica ma non l’Italia, come se l’Italia fosse un grande corruttore d’Europa. Lo dico per difendere l’onore, l’orgoglio e la dignità della Nazione contro attacchi strumentali”, ha spiegato la premier.