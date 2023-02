Qatargate: Non c’è pace senza giustizia, ‘felici per rilascio Figà Talamanca’

Febbraio 3, 2023

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Siamo molto felici per Niccolò Figà Talamanca, che finalmente stasera potrà abbracciare la sua famiglia dopo questo periodo di privazione della libertà personale. Prendiamo anche positivamente atto che la decisione di liberarlo senza condizioni sia venuta dallo stesso giudice istruttore che lo aveva arrestato, nel cui lavoro abbiamo sempre avuto fiducia. Ora auspichiamo che il passaggio successivo sia l’archiviazione delle accuse e la piena riabilitazione della sua figura”. E’ quanto si legge in una nota di Non C’è Pace Senza Giustizia.