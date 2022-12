Qatargate: Picierno, ‘un impegno per il Pd, piazza pulita di tutte le mele marce’

Dicembre 28, 2022

Roma, 28 dic (Adnkronos) – “Dobbiamo fare piazza pulita di tutte le mele marce. Per il Pd deve essere un impegno prioritario”. Lo dice Pina Picierno, vice presidente del Parlamento Ue, a ‘Repubblica’ parlando del Qatargate.

“Le regole evidentemente non hanno funzionato. Serve un codice autocondotta, rendere obbligatoriamente pubblici gli incontri. Vietare i rimborsi per i viaggi. E basta con le porte girevoli per gli ex parlamentari che diventano lobbisti. Questo sarà un impegno del Pd”, spiega l’europarlamentare dem.

Li si può impegnare fin da ora a dire che verrà fatta piazza pulita di tutte le mele marce in tutti i gruppi parlamentari dem, in Europa e in Italia? “Senza dubbio. Non si può rimanere in mezzo. È un nostro impegno”, replica Picierno.