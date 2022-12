Qatargate: Renzi, ‘serve trasparenza, fa arrabbiare sentire ‘sono gli italiani”

Dicembre 13, 2022

Roma, 13 dic (Adnkronos) – “A me sembra un fatto di corruzione, qualcuno che ha preso dei soldi. Dobbiamo essere garantisti, anche se entro in casa e ti becco come zio Paperone c’è sempre la presunzione di innocenza, in questo caso si fa un po’ più fatica a credere”. Lo ha detto Matteo Renzi a Mattino cinque sul Qatargate.

“Quello che mi fa arrabbiare che nei palazzi europei si dice sono gli italiani, questo mi fa arrabbiare nero. Non è vero, non è giusto. Dobbiamo fare trasparenza”, ha aggiunto.