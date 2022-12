Qatargate: Ricci, ‘nessuno immune, tenere guardia altissima’

Dicembre 16, 2022

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Questa vicenda dimostra che non ci sono forze immuni alla corruzione e proprio noi che facciamo dell’onestà un elemento distintivo rispetto agli altri, dobbiamo prendere spunto da questa vicenda che dobbiamo tenere la guardia alt, altissima. Non si può fare politica nelle istituzioni e un minuto dopo, con le porte girevoli, diventare un lobbista. Non si può fare. Siamo perchè si faccia chiarezza presto, prchè si faccia una commissione di’inchiesta”. Così Matteo Ricci aprendo l’iniziativa ‘Sinistra popolare’ a Roma.