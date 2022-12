Qatargate: Ricci (Pd), ‘una corruzione contro democrazia’

Dicembre 14, 2022

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “È una corruzione contro la democrazia”. Il coordinatore dei sindaci del Pd Matteo Ricci commenta così il Qatargate, in diretta al Tg4. “Una storia davvero brutta. L’Europa è un’unione democratica, il fatto che ci siano paesi autoritari che usano la corruzione per far prendere posizione all’Europa stessa o ai singoli parlamentari europei, dimostra come questa democrazia sia fragile e vada difesa. Serve una commissione d’inchiesta”.

“Il Qatar ha avuto un riconoscimento internazionale fortissimo ospitando i Mondiali di calcio, se ha usato questi strumenti la vicenda diventa ancora più grave e surreali. Gli ex parlamentari europei non possono fare i lobbysti il giorno dopo: è un meccanismo che va interrotto”.