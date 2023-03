Qatargate: Richetti, ‘oggi discussione surreale, non si mortifichi Parlamento’

Marzo 6, 2023

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Se non recuperiamo tutti un po’ di senso delle istituzioni si rischia di far degenerare anche la funzione del Parlamento della Repubblica. Oggi l’aula della Camera è stata investita di una discussione che è al limite di questa degenerazione. Una mozione sul Qatargate, ad indagine in corso, fatta di condizionali perché non ci sono ne’ processi svolti ne’ condanne sentenziate”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione – Italia Viva alla Camera dei Deputati.

“Siamo oltre lo sfregio al Parlamento: apriamo una stagione nella quale, ad ogni indagato, vedremo l’uso strumentale dell’aula del Parlamento a fini di polemica politica. Non è una questione di parte, è questione di senso dello Stato. La Camera si occupi delle risposte da dare agli italiani, la magistratura accerterà le responsabilità. Ma non si può piegare tutto in ossequio allo scontro politico. Non parteciperemo ad un solo minuto dei lavori su punti trattati in questo modo”.