Qatargate: rinviata al 9 maggio udienza per consegna commercialista di Panzeri al Belgio

Marzo 9, 2023

Milano, 9 mar. (Adnkronos) – E’ stata rinviata al 9 maggio l’udienza per la consegna al Belgio di Monica Rossana Bellini, la commercialista della famiglia Panzeri arrestata su mandato di arresto europeo nell’inchiesta Qatargate.

I giudici della quinta sezione penale, al termine di un’udienza durata pochi minuti, hanno “reiterato la richiesta di risposta” da parte dei magistrati di Bruxelles ai quali, già da fine gennaio, sono stati chiesti ulteriori documenti per decidere della consegna, in particolare la corte milanese chiede di spiegare “le motivazioni” per cui deve comparire “al cospetto dell’autorità belga” oltre che garanzia sulla sicurezza delle carceri. In assenza di risposte si è reso necessario un nuovo posticipo di due mesi che porta a quattro mesi il tempo necessario per l’eventuale decisione.

La commercialista, da quanto si legge nel mandato di arresto europeo firmato dal giudice istruttore belga Michel Claise, avrebbe svolto un “ruolo importante nel rientro del contante provenienti dal Qatar creando, insieme a Silvia Panzeri”, figlia dell’ex eurodeputato Pier Antonio (in carcere a Bruxelles) “una struttura societaria che desse al flusso di denaro una veste legale”.