Qatargate: rinviata al 9 marzo udienza consegna commercialista Panzeri al Belgio

Febbraio 9, 2023

Milano, 9 feb. (Adnkronos) – E’ stata rinviata al 9 marzo l’udienza per la consegna al Belgio di Monica Rossana Bellini, la commercialista della famiglia Panzeri arrestata su mandato di arresto europeo nell’inchiesta Qatargate. Nella scorsa udienza i giudici della quinta sezione penale avevano chiesto ai magistrati di Bruxelles ulteriori documenti prima della consegna, in particolare di spiegare “le motivazioni” per cui doveva comparire “al cospetto dell’autorità belga” oltre che garanzia sulla sicurezza delle carceri.

In assenza di risposte si è reso necessario il posticipo di un mese, prima però i difensori, gli avvocati Franca De Candia e Liliana Crescimanna, hanno rimarcato il no alla consegna e hanno chiesto la revoca dei domiciliari per consentire alla loro assistita di tornare a lavorare. Richiesta su cui i giudici si sono riservati di decidere nei prossimi giorni.

La commercialista, da quanto si legge nel mandato di arresto europeo firmato dal giudice istruttore belga Michel Claise, avrebbe svolto un “ruolo importante nel rientro del contante provenienti dal Qatar creando, insieme a Silvia Panzeri”, figlia dell’ex eurodeputato Pier Antonio (in carcere a Bruxelles) “una struttura societaria che desse al flusso di denaro una veste legale”.