Qatargate: Schlein, ‘questione morale attuale sia a destra che a sinistra’

Dicembre 15, 2022

Roma, 15 dic (Adnkronos) – Il Qatargate “è uno scandalo di dimensioni enormi, una vicenda gravissima. La reazione deve essere la più dura, ferma e rigorosa. Le autorità stanno indagando, i responsabili risponderanno. Ma non basta l’indigazione, bisogna e stringere le maglie dei controlli”. Lo ha detto Elly Schlein a Agorà.

“La questione morale è più attuale che mai, a destra come a sinistra. Non bisogna lasciare solo alle indagini fare il proprio corso, ma bisogna anche reagire come istituzioni e politica nella maniera più rigorosa per non permettere che accada di più”, ha spiegato la candidata alla segreteria del Pd.

“C’è un problema di nuovi metodi per selezionare la classe dirigente e di porre al centro la questione morale. Bisogna farlo, è l’impegno che mi sto prendendo nel tentativo di ricostruzione del nuovo Pd”, ha aggiunto Schlein.